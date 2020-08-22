Вопрос о создании Верховного суда будет включен в Концепцию конституционных реформ

22 августа прошло очередное заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам под председательством председателя ПККР Егише Киракосяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства юстиции РА, помимо организационных вопросов, комиссия обсудила и вопрос объединения высших судов, в частности, две концепции Верховного суда, разработанные учеными-юристами Министерства юстиции и Профессиональной комиссии. Общие положения Концепции, ранее распространенной в комиссии, представили министр юстиции РА Рустам Бадасян, юристы-ученые Армен Мазманян и Леон Геворгян.

По обсуждаемой теме члены Комитета по концепциям представили свои аргументы и контраргументы, а затем было проведено голосование по двум вопросам, с целью решить, какой из них будет включен в предварительную версию Концепции, представленную на общественное обсуждение. Первый вопрос, за который проголосовали семь из 15 членов, присутствовавших на заседании, касался развития системы конституционного правосудия в рамках действующей модели, а второй вопрос касался децентрализации конституционного контроля, объединения высших судебных инстанций. За этот подход проголосовали 8 членов Комиссии.

По итогам заседания было решено включить концепцию создания Верховного суда в Концепцию конституционных реформ, которая в ближайшее время будет вынесена на общественное обсуждение.