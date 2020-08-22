На отрезке Нурнус-Чаренцаван грузовик врезался в поезд
На отрезке Нурнус-Чаренцаван из-за ДТП движение ж/д составов было прекращено примерно на 3 часа.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ ЮКЖД.
22 августа в 9 часов на отрезке ж/д Нурнус-Чаренцаван грузовик, принадлежащий соседнему песчаному карьеру, врезался в локомотив поезда, а затем – в строение, которое также принадлежит ЮКЖД. Водитель бежал с места происшествия.
Сильно повреждены изолятор и энергоприемник локомотива и сам грузовик. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный ж/д компании.
На место немедленно прибыли специалисты службы безопасности ж/д движения, ремонтные бригады, Дорожная полиция. На место доставлен и резервный локомотив. Движение было приостановлено на 2 часа 42 минуты.
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