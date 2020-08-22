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На отрезке Нурнус-Чаренцаван грузовик врезался в поезд

На отрезке Нурнус-Чаренцаван грузовик врезался в поезд

На отрезке   Нурнус-Чаренцаван из-за ДТП движение  ж/д составов было прекращено примерно на  3 часа.

Об этом Арменпресс сообщили в  Управлении по связям с общественностью и СМИ ЮКЖД.

22 августа  в  9 часов на отрезке ж/д  Нурнус-Чаренцаван грузовик, принадлежащий соседнему  песчаному  карьеру, врезался в  локомотив поезда, а затем – в  строение, которое  также принадлежит ЮКЖД. Водитель бежал с  места  происшествия.

Сильно повреждены изолятор и энергоприемник локомотива и сам грузовик. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный ж/д компании.

На  место немедленно прибыли специалисты службы  безопасности ж/д движения, ремонтные бригады, Дорожная полиция. На  место доставлен и резервный  локомотив. Движение  было приостановлено на 2 часа 42 минуты.

 


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