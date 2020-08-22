На отрезке Нурнус-Чаренцаван грузовик врезался в поезд

На отрезке Нурнус-Чаренцаван из-за ДТП движение ж/д составов было прекращено примерно на 3 часа.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ ЮКЖД.

22 августа в 9 часов на отрезке ж/д Нурнус-Чаренцаван грузовик, принадлежащий соседнему песчаному карьеру, врезался в локомотив поезда, а затем – в строение, которое также принадлежит ЮКЖД. Водитель бежал с места происшествия.

Сильно повреждены изолятор и энергоприемник локомотива и сам грузовик. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный ж/д компании.

На место немедленно прибыли специалисты службы безопасности ж/д движения, ремонтные бригады, Дорожная полиция. На место доставлен и резервный локомотив. Движение было приостановлено на 2 часа 42 минуты.