В «Пюнике» новый футболист из Нигерии
Ереванский футбольный клуб «Пюник» пополнил свой состав.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
ФК «Пюник» подписал контракт с 20-летним полузащитником из Нигерии Джулиусом Д. Джедом Уфуомой. Юлиус Д. Джед провел сезон 2019/20 в ванадзорском «Лори», в котором провел 23 игры.
Подготовила Варвара Айрапетян
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