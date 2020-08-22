В «Пюнике» новый футболист из Нигерии

Ереванский футбольный клуб «Пюник» пополнил свой состав.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Пюник» подписал контракт с 20-летним полузащитником из Нигерии Джулиусом Д. Джедом Уфуомой. Юлиус Д. Джед провел сезон 2019/20 в ванадзорском «Лори», в котором провел 23 игры.

Подготовила Варвара Айрапетян