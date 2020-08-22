Правительство РА предоставило финансовую помощь 300 армянским семьям в Дамаске

Финансовая помощь правительства Армении была оказана 300 малообеспеченным армянским семьям, проживающим в Дамаске.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Армения.

В Армянской епархии Дамаска при участии посла Тиграна Геворгяна и предстоятеля епархии Армянской Апостольской церкви епископа Армаша Налбандяна состоялась выдача финансовой помощи, оказанной правительством Армении нуждающимся армянским семьям в Дамаске.

Специальная комиссия, созданная при епархии, оказывает финансовую помощь около 300 малообеспеченным армянским семьям, благодаря которой наши соотечественники смогут покупать продукты, предметы первой необходимости и предметы личной гигиены в сети магазинов в пригороде Дамаска.

В ближайшие дни следующий транш помощи, предоставленной сирийским армянам правительством Армении, будет распределен среди 4750 нуждающихся армянских семей в Алеппо и в северо-восточных регионах.