Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Правительство РА предоставило финансовую помощь 300 армянским семьям в Дамаске

Правительство РА предоставило финансовую помощь 300 армянским семьям в Дамаске

Финансовая помощь правительства Армении была оказана 300 малообеспеченным армянским семьям, проживающим в Дамаске.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел  Республики Армения.

В Армянской епархии Дамаска при участии посла Тиграна Геворгяна и предстоятеля епархии Армянской Апостольской церкви епископа Армаша Налбандяна состоялась выдача  финансовой помощи,   оказанной правительством Армении нуждающимся армянским семьям в Дамаске.

Специальная комиссия, созданная при епархии, оказывает финансовую помощь около 300 малообеспеченным армянским семьям, благодаря которой наши соотечественники смогут покупать продукты, предметы первой необходимости и предметы личной гигиены в сети магазинов в пригороде Дамаска.

В ближайшие дни следующий транш помощи, предоставленной сирийским армянам правительством Армении, будет распределен среди 4750 нуждающихся армянских семей в Алеппо и в северо-восточных регионах.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации