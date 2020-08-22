За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 350 раз

За период 16-22 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 350 раз. В сторону армянских позиций произведено более 3500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны полностью контролируют передовую. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.