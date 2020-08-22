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ДТП близ перекрестка проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна

ДТП близ перекрестка проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна

22-го августа   в 09:59 часов в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване, близ перекрестка проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна, произошло ДТП, есть пострадавшие,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления и  спасательный отряд  для  проведения специальных работ Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  выяснилось, что в указанном месте столкнулись автомобили Opel Zafira  (водитель Давид Т., 1973 г/р) и Honda Stepwgn (водитель Армен В., 1969 г/р).

До прибытия  спасателей  Армен В. был госпитализирован, а Давид Т. отказался от медицинской  помощи.

  Спасатели обесточили автомобиль Opel Zafira и зачистили место происшествия.

 


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