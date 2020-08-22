ДТП близ перекрестка проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна

22-го августа в 09:59 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, близ перекрестка проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна, произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, выяснилось, что в указанном месте столкнулись автомобили Opel Zafira (водитель Давид Т., 1973 г/р) и Honda Stepwgn (водитель Армен В., 1969 г/р).

До прибытия спасателей Армен В. был госпитализирован, а Давид Т. отказался от медицинской помощи.

Спасатели обесточили автомобиль Opel Zafira и зачистили место происшествия.