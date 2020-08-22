COVID-19: Число подтвержденных случаев в мире превысило 23 миллиона СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире - COVID-19 - превысило 23 миллиона 130 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 803 тысячи человек. Выздоровели более 15 миллионов 722 тысячи человек.

В США, лидере по заражению, зарегистрировано 5 миллионов 796 тысяч 727 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь - 179 200 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире. На втором месте как по общему количеству, так и по смертности находится Бразилия, где количество подтвержденных случаев достигло 3 миллионов 536 тысяч 488, количество смертей - 113 тысяч 454. Индия занимает третье место по количеству зараженных. Общее количество заболевших здесь составило 2 миллиона 979 тысяч 562 человека, количество смертей - 55 тысяч 950. На четвертом месте находится Россия, где коронавирусом заразились 951.897 человек. За последние сутки здесь зарегистрирован 4921 новый случай. В стране от инфекции умерлои 16 310 человек. В пятерке «лидеров» находится и ЮАР, где количество подтвержденных случаев составляет 603 тысячи 338, количество смертей - 12 тысяч 843.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Иране составляет 354 764 человека. Число смертей от инфекции - 20 376 человек. Количество заболевших в Турции достигло 255 723. Здесь от инфекции умерло 6080 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 1394. С момента вспышки инфекции в Грузии скончались 17 человек. Общее количество подтвержденных случаев в Китае, стране происхождения инфекции, увеличилось на 22. В настоящее время общее количество случаев заражения в Китае достигло 84 939, из которых 79 851 человек выздоровели. Число погибших - 4634 человека. В последние дни здесь не зарегистрировано новых случаев смерти от инфекции.

Саудовская Аравия продолжает оставаться лидером по количеству инфицированных людей из арабских стран с 305 186 подтвержденными случаями. Далее идет Ирак, где в общей сложности заболели 197 085 человек и погибло 6 283 человека. Число подтвержденных случаев заболевания в Катаре - 116 481, количество смертей - 193. В Египте 97 148 подтвержденных случаев заболевания. Здесь от инфекции умер 5231 человек. Общее количество инфицированных в ОАЭ составляет 66 193 человека, а число погибших - 370. В Ливане 11 580 подтвержденных случаев заражения. Смертность – 116 человек. Число инфицированных в Сирии достигло 2073 человек. 83 человека умерли из-за инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий стран превысило 215.