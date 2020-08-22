Число оплачиваемых рабочих мест в Армении увеличилось примерно на 3000

По данным на июль 2020 г. в Армении, количество оплачиваемых рабочих мест увеличилось примерно на 3 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем.

Как передает Арменпресс, об этом написал премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«По данным на июль 2020 года, количество оплачиваемых рабочих мест в Армении составило 613 тысяч, вместо 610 тысяч 300 в прошлом месяце. Тот же показатель в июле 2019 года составлял около 607 тысяч», - написал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что политика сохранения баланса между требованиями здравоохранения и экономики дает конкретные результаты.