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Число оплачиваемых рабочих мест в Армении увеличилось примерно на 3000

Число оплачиваемых рабочих мест в Армении увеличилось примерно на 3000

По данным на июль 2020 г. в Армении, количество оплачиваемых рабочих мест увеличилось примерно на 3 тысячи по сравнению с предыдущим месяцем.

Как  передает Арменпресс,   об этом написал премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«По данным на июль 2020 года, количество оплачиваемых рабочих мест в Армении составило 613 тысяч, вместо 610 тысяч 300 в прошлом месяце. Тот же показатель в июле 2019 года составлял около 607 тысяч», - написал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что политика сохранения баланса между  требованиями здравоохранения и экономики дает конкретные результаты.

 


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