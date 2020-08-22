Губернатор Тавуша провел совещание в связи с избиением детей в Хаштараке

Губернатор Тавуша Айк Чобанян созвал внеочередную консультацию с участием представителей семьи, женщин, представителей отдела по защите прав детей и организаций, занимающихся правами детей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Facebook Тавушской областной администрации.

В ходе встречи обсуждался случай избиения детей в общине Хаштарак.

«Мы все потрясены, этот случай, который всех нас шокировал, показывает, что у нас есть проблемы в этой сфере, это тоже результат бездействия системы защиты детей. Наряду с решением проблемы семьи необходимо обобщить и немедленно решить все подобные проблемы», - сказал губернатор.

Назначено официальное расследование, даны инструкции и задания, на их выполнение дана 1 неделя.

В общине Хаштарак Тавушской области по подозрению в избиении 6-летнего и 4-летнего внуков задержан 57-летний мужчина. У 6-летнего ребенка сочетанные травмы, повреждения головного мозга, почек, конечностей, у 4-летнего ребенка - внутричерепное кровоизлияние. Остальные пятеро внуков мужчины были доставлены в медицинский центр «Мурацан» в Ереване 20 августа с предварительным диагнозом «острое экзогенное отравление».

57-летний житель общины Хаштарак нанес тяжкие телесные повреждения своим несовершеннолетним внукам, 28-летняя дочь также намеренно ударила своих 5 несовершеннолетних детей, а также 2 несовершеннолетних сыновей своего брата, живущих вместе, намеренно нанося удары по различным частям своего тела руками, ногами, палкой и другими предметами, вызывая у них сильную физическую боль и душевные страдания.

По факту избиения, а также причинения сильной физической боли или душевных страданий возбуждено уголовное дело, согласно ч. 2, п. 1 и 3 статьи 119 Уголовного кодекса РА (причинение сильной физической боли или сильных душевных страданий), принято решение об объединении двух уголовных дел. Потерпевшими по уголовному делу признаны 7 малолетних детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнение которой возложено на специалистов ГНКО «Научно-практический центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РА, проведен допрос ряда лиц, поручено провести оперативно-розыскные мероприятия соответствующему подразделению Полиции РА. 2020 г. 20 августа 2010 года задержан 28-летняя жительница общины Хаштарак. Расследование продолжается.

Состояние жестоко избитого 6-летнего ребенка продолжает оставаться крайне тяжелым.