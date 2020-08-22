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COVID-19: в Арцахе новых случаев не зарегистрировано

COVID-19: в Арцахе новых случаев не зарегистрировано

По состоянию на 22 августа, в Арцахе новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

По сей день зарегистрировано в  целом 268 случаев заболевания COVID-19, из них выздоровевших – 248. Сейчас лечение  получают 18 человек, изолированы -33. Медики считают тяжелым состояние 2 граждан, а двух – среднетяжелым.

Взято 114 проб. На сегодняшний  день проведено 8797 тестирований.

 При подтверждении коронавирусной инфекции   было зарегистрировано два случая смерти, но смерть наступила от другого заболевания.  

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов  12 августа  2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

 

Лилит Демурян

 

 


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