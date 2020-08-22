COVID-19: в Арцахе новых случаев не зарегистрировано

По состоянию на 22 августа, в Арцахе новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

По сей день зарегистрировано в целом 268 случаев заболевания COVID-19, из них выздоровевших – 248. Сейчас лечение получают 18 человек, изолированы -33. Медики считают тяжелым состояние 2 граждан, а двух – среднетяжелым.

Взято 114 проб. На сегодняшний день проведено 8797 тестирований.

При подтверждении коронавирусной инфекции было зарегистрировано два случая смерти, но смерть наступила от другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 12 августа 2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

Лилит Демурян