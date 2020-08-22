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COVID-19: в Армении 139 новых случаев, выздоровели 214 человек, умерли – 8

COVID-19: в Армении 139 новых случаев, выздоровели 214 человек, умерли – 8

По состоянию на 22 августа, в Армении подтверждено в целом 42 616 случаев заболевания коронавирусом, из них 35 907 человек вылечены.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 5605 пациентов. За последние 24 часа было проведено 1494 теста, а всего - 193693 теста. Таким образом, подтверждено 139 новых случаев заболевания коронавирусом, 214 вылеченных.

В общей сложности, зарегистрировано 850 случаев смерти  от коронавируса (+8). По сообщению Минздрава РА, в числе погибших  мужчина 55 лет, женщины - 61 и  81 года. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Было два случая смерти с подтверждением коронавирусной инфекции у пациентов,   но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 254.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта  2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.

 

Лилит Демурян

 


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