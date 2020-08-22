Ушел из жизни бизнесмен Михаил Багдасаров.

Как передает Арменпресс, Багдасаров несколько дней назад был доставлен в больницу с сердечным приступом и находился в коме.

Михаилу Багдасарову был 61 год. Он был основателем футбольного клуба «Мика».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Армянской Апостольской церкви, медалями Российской Федерации, Республики Армения и Арцаха.