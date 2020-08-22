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Ушел из жизни бизнесмен Михаил Багдасаров

Ушел из жизни бизнесмен Михаил Багдасаров

Ушел из жизни бизнесмен Михаил Багдасаров.  

Как  передает Арменпресс, Багдасаров несколько дней назад был доставлен в больницу с сердечным приступом и находился в коме.

Михаилу Багдасарову был 61 год. Он был основателем футбольного клуба «Мика».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени,  орденом Армянской Апостольской  церкви, медалями Российской Федерации, Республики Армения и Арцаха.

 


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