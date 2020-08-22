При содействии президента Армении восстановлена фреска «Слава армянской письменности и образованию»

Президент Армении Армен Саркисян и его супруга Нуне Саркисян посетили церковь Святого Месропа Маштоца в Ошакане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, при поддержке президента Саркисяна была восстановлена фреска церкви «Слава армянской письменности и образованию». В прошлом году Арагацотнская епархия Армянской Апостольской церкви обратилась к президенту республики с просьбой помочь в реставрации фрески. Фреска, считающаяся одним из лучших произведений армянского монументального искусства ХХ века, была написана художниками Оганесом Минасяном и Генриком Мамяном в 1964-1966 годах. С годами из-за влажности она была значительно повреждена, на некоторых участках местами слой краски осыпался, цвета потускнели.

Аржаник Оганесян, руководитель Научно-исследовательского центра реставрации фресок, проводивший реставрационные работы, отметил, что фреска «Слава армянской письменности и образованию» является одним из лучших образцов армянских фресок ХХ века.

Предстоятель Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви Его Преосвященство епископ Мкртич Прошян и предстоятель церкви Св. Месропа Маштоца в Ошакане Виген Манукян поблагодарили президента Саркисяна за его содействие сохранению этой жемчужины искусства.

Наследники авторов росписи Мартин Минасян и Лусин Мамян отметили, что с большим воодушевлением следят за работой. Выражая признательность президенту Армену Саркисяну, специалистам Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви, Мартин Минасян сказал: «Группа преданных мастеров во главе с Аржаником Ованесяном проделала замечательную работу».

«Наши родители с энтузиазмом и любовью создали эту работу. Для нас, наследников очень важно, что она была восстановлена. Мы благодарны за эту большую работу. Думаю, все те, для кого армянская культура, развитие и сохранение культуры ценность и имеет большое значение, также будут благодарны», - сказала дочь Генриха Мамяна.

Церковь Месропа Маштоца в Ошакане была построена в 19 веке над гробницей Месропа Маштоца. Настенная роспись «Слава армянской письменности и образованию» соответствует традициям армянской миниатюрной живописи, средневековой скульптуры и фресковой живописи. Фреска на западной стене изображает Месропа Маштоца, держащего только что созданный алфавит. Фреска разделена на две части арочным окном. На стекле оконного проема изображен армянский алфавит.

В рамках реставрационных работ была установлена система освещения, обеспечивающая полную видимость фрески. Произведена реставрация изображения "Богоматерь с младенцем" (работа Ованеса Минасяна).

Президенту Саркисяну отметил важность восстановления фрески. «Она так красива, что даже на обычную воскресную литургию захочешь приехать сюда из Еревана. Богослужение здесь наполнено иным смыслом. Поздравляю всех нас.

Здесь воплощено соединение нескольких вещей: слово и дух Бога, наша культура, наша литература, искусство переводчиков, искусство живописи. Это очень уникальное место. Может быть, это станет для нас примером для начала реставрации фресок в Армении, потому что такого качества, этих цветов, этой насыщенности вы больше нигде не увидите. Спасибо вам всем".

Президент Республики и Нуне Саркисян возложили цветы к могиле Месропа Маштоца, затем посетили школу, обошли музей, Аллею письмен, осмотрели основание церкви, построенной князем Ваганом Аматуни в 443 году, которое хранится под стеклом.