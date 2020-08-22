Цены на цветные металлы - 21-08-20

ЛОНДОН, 22 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.21% и составила 1761.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.59% и составила 6542.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.44% и составила 1985.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.00% и составила 14610.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.40% и составила 17645.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.46% и составила 2474.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.26% и составила 17086.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.