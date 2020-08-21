В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он, оценивая ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского" гриппа в 1918 году.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.