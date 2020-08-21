Национальный герой Рубен Санамян считает себя обязанным завершить незавершенное дело

Капитан Вооруженных сил Рубен Санамян, удостоенный высшего звания Национального героя Армении, чувствует себя обязанным продолжить работу, которую он не завершил. Как сообщает Арменпресс, об этом Санамян заявил в беседе с пресс-службой министерства обороны.

«Это побуждает быть более боеспособным вместе с нашей армией, нашим отрядом, ребятами из группы и нашим народом. Это побуждает продолжать то, что мы оставили незаконченным, с еще большей отвагой и честью», - сказал Санамян.

По словам капитана, когда он принимал участие в боевых действиях, не думал о том, какую награду получит в будущем.

«Я не думал об этом, потому что, если мне нужно что-то сделать, я делаю это с честью, от всего сердца, и потом не думаю, буду ли я награжден медалью в будущем или получу какую-либо награду », - сказал Национальный герой.

По словам Санамяна, его мотивировали на подвиги патриотизм и преданность своей армии.

«Мое желание сломать хребет врага не исчезло и не исчезнет», - сказал капитан Рубен Санамян.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна от 18 августа капитан Рубен Санамян награжден орденом Отечества и удостоен высшего звания Национального героя Армении. Орден Отечества вручается за исключительные заслуги, имеющие общенациональное значение в сферах обороны, укрепления правопорядка страны, а также в деле создания значимых национальных ценностей. Лицо, награжденное орденом Отечества, считается Национальным героем Армении.

Рубен Санамян родился 22 сентября 1976 года в Тавушской области в г. Дилижане. В 1995 - 1997 гг. прошел обязательную срочную военную службу в одной из воинских частей Армии обороны НКР. В 2006 г. поступил на контрактную военную службу. Женат, имеет двоих детей. В 2012 году Р. Санамян был награжден орденом “Боевой крест” 2-ой степени.

12 июля в районе 12:30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушения государственной границы Армении в направлении области Тавуш. После предупреждения армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию армянских вооруженных сил, применив артиллерийский огонь, однако были подавлены армянской стороной и, понеся потери, были отброшены назад. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел и в течение нескольких дней продолжала его, обстреливая и гражданские инфраструктуры. 21 июля в 22:30 подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение на позицию “Бесстрашная”. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.