Спикер НС поздравил Гарегина Второго по случаю дня рождения

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян поздравил Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшеству Гарегина Второго по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель парламента пожелал здоровья и долголетия Католикосу в руководстве Армянской Апостольской церковью и ее последователями.