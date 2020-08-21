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Спикер НС поздравил Гарегина Второго по случаю дня рождения

Спикер НС поздравил Гарегина Второго по случаю дня рождения

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян поздравил Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшеству Гарегина Второго по случаю дня рождения. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель парламента пожелал здоровья и долголетия Католикосу в руководстве Армянской Апостольской церковью и ее последователями.


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