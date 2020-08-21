COVID-19. В Китае выявлено 22 новых случая: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 22 млн 913 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 797 тыс. Излечились 15 млн 558 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 5 млн 748 тыс 582 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 177 тыс 466. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 505 тыс 97. Число смертей составляет 112 тыс 423. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 2 млн 925 тыс 337. Скончались 55 тыс 174 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 946 тыс 976. За последние сутки здесь зарегистрировано 4 тыс 870 новых случаев. Число летальных исходов – 16 тыс 189. Далее следует ЮАР, где 599 тыс 940 подтвержденный случай и 12 тыс 618 случаев смерти.

В Иране 354 тыс 764 подтвержденных случаев и 20 тыс 376 смертей. В Турции 254 тыс 520 случаев заболевания, 6 тыс 58 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1385, с начала заражения здесь скончались 17 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 34-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 22, достигнув 84 тыс 917, вылечились 79 тыс 792 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние месяцы не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 305 тыс 186 подтвержденных случаев. На следующем месте Ирак - 192 тыс 797 случаев заражения и 6 тыс 208 случаев смерти. В Катаре 116 тыс 481 подтвержденных случаев, смертность - 193. Число заразившихся в Египте достигло 97 тыс 25, здесь зарегистрировано 5 212 случаев смерти. В ОАЭ - 66 тыс 193 случаев, здесь скончались 37о человек.

В Ливане зарегистрировано 10 тыс 952 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 113. Число заразившихся в Сирии достигло 2008. Скончались 82 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.