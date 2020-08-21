В Тунисе принимают первых туристов после начала пандемии

В Тунисе приняли первых после начала пандемии туристов из Белоруссии, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера наступил новый год по мусульманскому календарю, и приезд туристов – это настоящий новогодний подарок! Мы все так ждали этого дня, верили в то, что летний сезон-2020 будет, и вот он стартовал", – рассказала генеральный представитель Международной группы туристических компаний в РФ, СНГ и Европе Алла Филимонова.

По ее словам, самолет, который прилетел утром, был заполнен на 100 процентов, на нем прибыли 190 гостей.

Она пояснила, что рейсы в Энфиду и Монастир будут выполняться из нескольких городов Белоруссии. Жителям этой страны с 15 августа для прибытия не нужны даже ПЦР-тесты.

Авиасообщение России с Тунисом на данный момент не восстановлено. Кроме того, по цветовой эпидемиологической градации, применяемой местными властями, наша страна находится в "красной" категории. Это означает, что россияне лишены права въезда в это арабское государство.