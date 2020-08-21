Турция превратит в мечеть известный православный монастырь

Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя. Решение опубликовано в правительственной газете, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии:", - передает телеканал.

Управление по делам религии Турции подтвердило РИА Новости, что Монастырь Хора в Стамбуле будет использоваться для мусульманских молитв.

Монастырь, который превратили в музей 74 года назад, расположен в районе Фатих Стамбула.

Его построили в шестом веке, в 534 году нашей эры. Он является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание преобразовали в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.

Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением.

Высший административный суд Турции — Государственный совет — решил превратить его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение министерства 1945 года, которое привело к преобразованию здания в музей, было незаконным. Решение Госсовета не было выполнено до сегодняшнего дня, когда был издан указ президента, сообщает телеканал.

Как считают политологи, это еще один символический шаг со ссылками на историю в контексте ревизионистской османской стратегии, которой придерживается Турция, передает ERT.

В июле 2020 года в мечеть был превращен всемирно известный Храм Святой Софии — Айя София в Стамбуле, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.