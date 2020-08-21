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Редакторы армянских СМИ европейского региона обсудят текущие рабочие вызовы

Редакторы армянских СМИ европейского региона обсудят текущие рабочие вызовы

Координационный совет Всеармянского форума журналистов проведет очередное онлайн-обсуждение. Как сообщает Арменпресс, редакторы армянских СМИ европейского региона примут участие в онлайн-встрече 1 сентября в 19:00 по ереванскому времени.

Тема обсуждения: «Текущие трудности, с которыми сталкиваются армянские СМИ, и способы их преодоления». Для участия в обсуждении необходимо отправить заявки по адресу [email protected] .

Координационный совет Всеармянского форума журналистов принял решение о проведении онлайн-обсуждений во время встречи с 29 февраля по 1 марта в Антилиасе, Ливан. Первая онлайн-встреча прошла 30 июля с участием редакторов армянских СМИ с Ближнего Востока.


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