ПНС Ливии объявило о прекращении огня на всей территории страны

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило в пятницу о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории республики, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Всеобъемлющее прекращение огня позволит остановить иностранное военное вмешательство [во внутренние дела страны] и прекратить присутствие наемников [на ливийской территории]", - приводит телеканал заявление ПНС. В тексте отмечается, что для реализации режима прекращения огня необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых ливийских городах Сирт и Эль-Джуфра. ПНС также призвало к проведению президентских и парламентских выборов в республике в марте следующего года.

Кроме того, в заявлении говорится о необходимости возобновить добычу и экспорт ливийской нефти. При этом доходы от продажи сырья должны переводиться на счет Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии в иностранном банке, отмечается в документе.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.