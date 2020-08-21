Правительство содействует уменьшению проблем виноградарей

Заместители министра экономики Армении Арман Ходжоян и Тигран Габриелян 20 августа с целью представления программ и новых инструментов содействия в агроперерабатывающей сфере, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения организовали встречу с виноградарями Армавирской области.

Как передает «Арменпресс», в начале встречи Арман Ходжоян напомнил, что периодически организовываются встречи с представителями перерабатывающих компаний, в ходе которых обсуждаются волнующие их проблемы и выслушиваются их предложения. В результате, на состоявшемся на днях заседании правительства было принято 24-ое антикризисное мероприятие, которым в рамках нынешнего инструментария государственной поддержки были внесены изменения в условия программы лизинга кредитов, предоставляемых с целью закупки сельскохозяйственного сырья, и финансового лизинга оборудования агропромышленной сферы.

В то же время он подчеркнул, что реформированный инструментарий содействия правительства в первую очередь направлен на плавную реализацию заготовки винограда, в этом направлении предпринимаются и другие необходимые шаги и переговоры.

Виноградари, в свою очередь, представили проблемы, возникающие в ходе реализации винограда, часть которых касалась цен. В ответ на поднятые вопросы заместители министров отметили, что государство не может вмешиваться в проблему ценообразования, однако, облегчая финансовую нагрузку переработчиков, а также стимулируя продажу переработанных товаров, создает дополнительный спрос на виноград.

Арман Ходжоян и Тигран Габриелян выразили готовность обсудить и детально изучить каждое предложение и совместными усилиями найти пути решения проблем. Участники обсуждения договорились после окончания заготовительного периода организовать занятия, в ходе которых опытные специалисты представят виноградарям новейшие технологии обработки и переработки винограда и преимущества их внедрения и применения.