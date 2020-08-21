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Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров

Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров

Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов лайков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине.

В Forbes отмечают, что новая работа южнокорейских музыкантов по характеру напоминает такие успешные композиции, как Can’t Stop the Feeling (2016 год) Джастина Тимберлейка и California Gurls (2010 год) Кэти Перри. В Dynamite тоже есть что-то из диско, а вокалисты иногда берут такие высокие ноты, что трудно понять, о чем они поют, но так даже веселее.

О выходе этого трека K-pop группа объявила в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.


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