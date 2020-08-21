Новый клип BTS за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров

Новый клип южнокорейской группы BTS на англоязычный трек Dynamite за несколько часов набрал более 32 миллионов просмотров на YouTube и более 3,8 миллионов лайков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине.

В Forbes отмечают, что новая работа южнокорейских музыкантов по характеру напоминает такие успешные композиции, как Can’t Stop the Feeling (2016 год) Джастина Тимберлейка и California Gurls (2010 год) Кэти Перри. В Dynamite тоже есть что-то из диско, а вокалисты иногда берут такие высокие ноты, что трудно понять, о чем они поют, но так даже веселее.

О выходе этого трека K-pop группа объявила в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.