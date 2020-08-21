МИД Арцаха ответил на азербайджанские спекуляции в отношении экономической деятельности  страны

Министерство иностранных дел Республики Арцах отреагировало на продолжающиеся спекуляции азербайджанской стороны относительно экономической деятельности страны, в том числе строительства безопасных дорог, использования водных ресурсов и недр, а также миграционных процессов в Арцахе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

“Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что осуществление экономической, как и любой другой креативной деятельности на территории, закрепленной Конституцией Республики Арцах, является суверенным правом властей и граждан Арцаха.

Претензии Азербайджана относительно якобы “незаконной экономической деятельности Армении” в Арцахе - не что иное, как очередное проявление ухода азербайджанских властей от реальности, упорно пытающихся игнорировать существование независимой и суверенной Республики Арцах. За ложной заботой властей Азербайджана о мирном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта скрывается желание официального Баку изолировать Арцах и препятствовать его экономическому развитию.

Мы неоднократно заявляли о необоснованности обвинений в нанесении ущерба экологической ситуации и лишении населения Азербайджана, проживающего на сопредельных с Арцахом территориях, воды. Ссылка ПАСЕ на резолюцию 2085 (2016 г.) о Сарсангском водохранилище, обусловленную политическими мотивами, лишь подтверждает необоснованность и надуманность всей клеветы азербайджанской стороны. Достаточно лишь отметить, что докладчик ПАСЕ отказался посетить Сарсангское водохранилище и полностью проигнорировал выводы специально вовлеченного для изучения вопроса секретариатом СЕ эксперта. Более того, власти Республики Арцах неоднократно предлагали азербайджанской стороне взаимовыгодное сотрудничество в области совместного использования водных ресурсов. Официальный Баку последовательно отвергал все подобные инициативы арцахской стороны, несмотря на то, что они получили поддержку и сопредседателей Минской группы ОБСЕ

В таких условиях Республика Арцах не может бесконечно ждать, пока азербайджанская сторона созреет для конструктивного диалога. Считаем недопустимым использование процесса мирного урегулирования конфликта или позиции одной из сторон конфликта в качестве предлога для противодействия экономическому, социальному и культурному развитию Арцаха.

В рамках собственных полномочий и положений программы на 2020 - 2025 гг. президент Республики Арцах и власти Республики Арцах и в дальнейшем будут прилагать усилия, направленные на равномерное развитие всех районов Арцаха, их послевоенное восстановление, совершенствование инфраструктур, жилищное строительство, чтобы каждый житель республики мог в равной степени пользоваться всеми общепризнанными правами и свободами и реализовывать свой потенциал.

Республика Арцах является частью единой Родины для каждого армянина, независимо от места его проживания, и готова по мере своих сил содействовать, в том числе, и предоставлять убежище своим соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации и нуждающимся в помощи”.