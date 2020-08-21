Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса, сообщил изданию Hindu официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Шривастава отметил, что данные о вакцине необходимы "Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19", которая изучит все существующие вакцины и определит возможные для производства в Индии.

"Цель (экспертной) группы состоит в том, чтобы держать Индию в авангарде любых текущих усилий во всем мире по инновациям, подготовке, производству и запуску потенциальных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 как в Индии, так и во всем мире", - сказал Шривастава.

Он отметил, что МИД Индии окажет поддержку экспертной группе по установлению контактов между производителями вакцин за рубежом и заинтересованными в ее производстве индийскими компаниями.

Ранее посол Индии в РФ Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что обсудил сотрудничество по вакцине от COVID-19 с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а источники в посольстве отметили, что индийские компании находятся в контакте с РФПИ по поводу вакцины от COVID-19 и запросили технические детали об испытаниях вакцины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.