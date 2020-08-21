Ежегодный фестиваль шашлыка в условиях чрезвычайного положения оказался под вопросом

Вследствие чрезвычайного положения, объявленного в результате эпидемии COVID-19, организаторы фестиваля шашлыка, ежегодно проводимого в Ахтале, оказались перед проблемой.

Как сообщает «Арменпресс», председатель общественной организации “Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций” Седрак Мамулян отметил, что они еще не потеряли надежду, что 12-й Фестиваль шашлыка все-таки состоится. Это состоявшееся и вызывающее большой интерес мероприятие. Надеюсь, наши компетентные органы попытаются сделать так, чтобы в этих условиях чрезвычайного положения мы смогли провести этот фестиваль”, - сказал Мамулян.

Координатор туристического проекта “Северные ворота” Вазген Хачикян сообщил, что, в связи с эпидемией, сроки фестиваля несколько нарушены.

“Тем не менее, надеюсь, что в решениях комендатуры будут смягчения, которые позволят провести этот фестиваль, пользующийся большим спросом”,- отметил Хачикян.

Говоря о том, что Ахтала в 2015 году была провозглашена “Международной столицей шашлыка”, он предложил предпоследнее воскресенье августа превратить в Международный день шашлыка.

“В этот день все наши соотечественники и те, кто находятся в разных точках мира, и люди других народностей могут зажечь огонь, приготовить шашлык, и это объединит людей разных народов. Все могут опубликовать фотографии, видео в социальных сетях, а также ставить хэштегы #международныйденьшашлыка. Все это будет способствовать популяризации Армении и армянской кухни”, - сказал Хачикян.

Лилит Демурян