Правительство обсуждает вопрос нового кандидата на должность судьи КС: Бадасян

Правительство Армении обсуждает вопрос о новой кандидатуре судьи Конституционного суда, в настоящее время решения нет.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр юстиции Рустам Бадасян в ходе Facebook-конференции радиостанции «Азатурюн».

«Пока нет решения по вопросу о новой кандидатуре судьи Конституционного суда, мы сообщим, как только она будет», - сказал Бадасян.

Коснувшись вопроса о выдвижении Ваграма Аветисяна на должность судьи Конституционного суда, министр сказал, что кандидатура выдвигается правительством.

17 августа Ваграм Аветисян подал прошение спикеру НС Арарату Мирзояну о снятии своей кандидатуры на должность судьи Конституционного суда. Правительство Армении выдвинуло кандидатуру Ваграма Аветисяна на должность судьи Конституционного суда 23 июля. Ваграм Аветисян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права ЕГУ.