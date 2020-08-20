В Латвии определили круг людей, которые первыми получат COVID-вакцину

Латвия определила тех людей в стране, кого следует вакцинировать от коронавируса в приоритетном порядке, в список вошли около 800 тыс. человек, сообщила в четверг агентству BNS представитель латвийского министерства здравоохранения Анна Страпцане.

В этот список входят люди с повышенным риском для здоровья в случае заболевания COVID-19, например, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, клиенты и персонал центров социальной помощи, медицинские работники и другие лица, работа которых связана с повышенным риском, а также работники оперативных служб.

Круг вакцинируемых в приоритетном порядке лиц был определен с учетом рекомендаций Европейской комиссии и практики других стран.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцинировать 20% населения, но в Латвии таких людей будет больше, отметили в министерстве.

Европейская комиссия подписала первое соглашение о приобретении у британской фармацевтической компании AstraZeneca до 400 млн доз будущей вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила 14 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вакцина разрабатывается совместно с учеными Оксфордского университета.

Латвия также намерена участвовать в закупке, организованной Еврокомиссией, сообщила Страпцане. Однако в настоящее время Еврокомиссия еще изучает предложения - дозы препарата для полного курса вакцинации, цены на вакцины, объемы вакцин, которые будут доступны на рынке.

Следующие шаги будут зависеть от производителей препаратов и запланированной Еврокомиссией закупки, а также принципов распределения вакцин. "Пока рано говорить об этом подробнее", - сказала Страпцане.