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Азиатские индексы выросли - 20-08-20

Азиатские индексы выросли - 20-08-20

ТОКИО, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.00% и составил 22880.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.90% и составил 1599.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.30% и составил 3363.90 пункта, а HANG SENG снизился на 1.54% и составил 24791.39 пункта.


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