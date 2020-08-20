Азиатские индексы выросли - 20-08-20
ТОКИО, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.00% и составил 22880.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.90% и составил 1599.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.30% и составил 3363.90 пункта, а HANG SENG снизился на 1.54% и составил 24791.39 пункта.
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