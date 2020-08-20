Японский космический грузовик завершил миссию по доставке грузов на МКС

Очередной японский космический грузовик "Конотори-9" завершил свою работу по доставке продовольствия и оборудования космонавтам МКС и сгорел в плотных слоях земной атмосферы, сообщило аэрокосмическое агентство Японии (JAXA)? передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду цилиндрический аппарат "Конотори-9", запущенный 21 мая, забрал с МКС мусор и, отделившись от станции, прекратил свое существование.

Грузовики этой серии грузоподъемностью 6 тонн снабжают МКС всем необходимым с 2009 года.

Запуск нового грузовика HTV-X, который разрабатывает JAXA, намечен на 2021 год.