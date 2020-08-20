Франция намерена продолжать военную операцию в Африке, несмотря на события в Мали

Министр вооруженных сил Франции Флоранc Парли подтвердила намерение своей страны продолжать в зоне африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) операцию "Бархан" по борьбе с террористами и радикальными исламистами, несмотря на переворот в Мали. Заявление министра опубликовано на ее странице в Twitter, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Операция "Бархан", проводимая по просьбе малийской стороны и по разрешению Совета Безопасности ООН, продолжается. Французские военные совместно со своими партнерами из стран Европы и Сахеля продолжают выполнение данной миссии со всем необходимым профессионализмом и в интересах обеспечения общей безопасности", - сообщила глава ведомства.

Франция начала военную антитеррористическую операцию "Бархан" в августе 2014 года. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным силовых ведомств, в операции участвуют в общей сложности более 5 тыс. человек. Кроме французских военных, в ней задействованы подразделения вооруженных сил Испании, Великобритании, Дании, Чехии и Эстонии, используется десяток военных баз на территории Африки, две из них находятся в Мали.

В этом году французское руководство неоднократно признавало, что в Мали все негативнее относятся к французским военным. В этой связи оно неоднократно призывало малийские власти нормализовать ситуацию в этой сфере, подчеркивая, что это препятствует нормальному выполнению миссии военного корпуса.

Реклама 12

Утром 18 августа на военной базе Кати близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента Ибрагима Бубакара Кейту, и сформировали так называемый Национальный комитет спасения народа. Под этим давлением Кейта 19 августа объявил о своей отставке, о роспуске правительства и парламента. Мятеж произошел в период затяжного политического, экономического, социального и военного кризиса в стране.