Встретились Березовский и тренер вратарей “Урарту”

Тренер вратарей “Урарту” Агустин Перес встретился с тренером вратарей национальной сборной Армении Романом Березовским.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Агустин Перес представил программу работы с вратарями “Урарту”, тренировочный процесс и нынешнюю форму вратарей основной команды.

Испанский тренер Агустин Перес несколько недель назад пополнил тренерский штаб “Урарту”. 38-летний специалист не только тренер вратарей основной команды, он координирует работу со всей командой, в том числе и с вратарями академии. Перес свою тренерскую карьеру начал в 2015-м году. До 2017 года он работал в испанском клубе “Марино”, в сезоне 2019/2020 был тренером вратарей Ванадзорского футбольного клуба “Лори”.

Подготовила Варвара Айрапетян