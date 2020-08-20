Президент Арцаха ознакомился с ходом работ по ремонту автомагистрали Степанакерт- Аскеран

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 20 августа ознакомился с работами по капитальному ремонту магистрали Степанакерт-Аскеран.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян в сопровождении министра градостроительства Арама Саркисяна и ответственных лиц осуществляющего ремонтные работы ООО "Капавор" понаблюдал за ходом работ, поинтересовался осуществлением государственного контроля за соблюдением нормативов качества и сроками сдачи в эксплуатацию.

Согласно поручению президента, помимо работ по асфальтированию автомагистраль будет также снабжена ночным освещением. "Программа реализуется впервые и будет продолжительной. Наша воля и желание построить качественно новую страну являются приоритетом, и нашу цель превратить Арцах в одну из лучших стран мы осуществим все вместе. Я верю, что этот день наступит",- сказал президент республики.

В городе Аскеран он посетил также построенную в 18 веке историческую крепость "Майраберд", которая имела важное оборонительное значение как в прошлые века, так и в ходе арцахской войны. Президент отметил, что после завершения намеченных и дополнительных работ у крепости будет большой потенциал для превращения в одно из основных мест посещения туристов.

В ходе поездки президента сопровождали руководитель администрации Аскеранского района, мэр города Аскеран, другие должностные лица.