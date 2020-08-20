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Плановое отключение воды в административном районе Эребуни г. Еревана

Плановое отключение воды в административном районе Эребуни г. Еревана

Компания “Веолия Джур” информирует своих клиентов и потребителей, что в связи с плановыми работами 21 августа с 10:00 до 20:00 будет отключено водоснабжение квартала Мушаван  административного района Эребуни г. Еревана.

Компания приносит потребителям свои извинения за доставленные неудобства, и заранее благодарит за проявленое понимание.


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