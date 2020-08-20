Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в республике победит кандидат, представляющий восточные интересы. Как передает Арменпресс, об этом заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.

Президентские выборы в Молдавии запланированы 1 ноября. По данным опросов общественного мнения, победитель будет выбран во втором туре, наиболее вероятными кандидатами на победу местные жители называют экс-премьера Майю Санду и действующего президента Игоря Додона. Последний пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок.

"То, что происходит сейчас в Белоруссии, может случиться и в Молдавии. В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", - заявил Чуря.

По словам аналитика, об этом говорят и заявления некоторых оппозиционных лидеров, к примеру, Санду заранее выразила сомнение в честности выборов, если победу одержит иной кандидат.

"Несогласие с победой противоположного кандидата – это предпосылка к организации протеста. Также условиями для проведения беспорядков можно назвать наличие непримиримой оппозиции, которая готова обсуждать только коррупцию и права человека, масс-медиа, которые подпитываются извне, и контроль за пространством в социальных сетях", - пояснил Чуря.