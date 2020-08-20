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КГД распространил заявление о временном прекращении железнодорожного движения

КГД распространил заявление о временном прекращении железнодорожного движения

Комитет государственных доходов информирует грузоперевозчиков, что в связи со временным прекращением железнодорожного движения из Грузии в Армению с 1 по 16 сентября таможенный пункт Айрум-Джилизы Восточного таможенного управления в указанный период не будет осуществлять функции таможенного оформления железнодорожных грузоперевозок. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью КГД, они будут восстановлены после возобновление работы железной дороги.

Ранее компания “Южно-Кавказская железная дорога” сообщила, что в связи со строительством моста на железной дороге, проходящей по территории Тбилиси, с 1 по 16 сентября будет временно приостановлено железнодорожное движение в направлении Армении.


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