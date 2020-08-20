Академия наук Армении выразила соболезнования в связи с кончиной Бориса Патона

Национальная академия наук Республики Армения направила телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента НАН Украины Бориса Патона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационно-аналитическая служба Академии наук Армении.

“Национальная академия наук Республики Армения, президиум Академии и все научное сообщество Армении глубоко скорбят о кончине президента Национальной академии наук Украины, всемирно известного ученого Бориса Евгеньевича Патона. Научная и научно-организационная деятельность академика Бориса Патона получила всемирное признание. Он внес значительный вклад в развитие металлургии, под его непосредственным руководством были реализованы крупнейшие проекты. Нельзя переоценить весомый вклад академика Бориса Патона в развитие Национальной академии наук Украины. Его авторитет и усилия сыграли решающую роль в становлении и деятельности Международной ассоциации академий наук, он внес большой вклад в сохранение и в развитие науки в постсоветском регионе. Академик Борис Патон внес неоспоримый вклад и в дело укрепления связей между научными коллективами Украины и Армении. Многолетняя дружба связывала академика Патона и президента НАН Республики Армения Виктора Амбарцумяна. Борис Патон был почетным членом НАН Армении и был награжден высшей национальной наградой Армении медалью имени средневекового армянского ученого Анании Ширакаци.

Уважаемые коллеги, примите наши искренние соболезнования. Память об академике Борисе Патоне навсегда останется в сердцах и умах армянских ученых”, - говорится в письме соболезнования НАН Армении.

19 августа в возрасте 102 лет из жизни ушел президент Национальной академии наук Украины академик Борис Патон.