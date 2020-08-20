Правительство поощряет инвестиционные программы: повестка дня заседания была насыщенной

20 августа состоялось заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Правительство приняло решение для обеспечения безопасности и непрерывности движения по мосту областного значения, находящемуся на дороге в Ддмашен. Согласно обоснованию, вследствие частичного обрушения моста, находящегося на автодороге областного значения, движение по указанному мосту стало опасным, не развалившаяся часть также находится в аварийном состоянии.

Как отметил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, указанный мост имеет жизненно важное значение для общины Ддмашен. По словам министра, на ремонт моста планируется выделить 12,5 млн драмов, которые образовались в результате сбережений областной администрации Гегаркуника.

Законодательная инициатива.

Предлагается освободить социальную рекламу от налогообложения. Правительство одобрило пакет проектов Законов Республики Армения О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, в Законы Республики Армения “Об автомобильных дорогах”, “О рекламе” и в ряд смежных законов. Согласно обоснованию, правительство продолжит прилагать усилия для повышения эффективности деятельности областных администраций, смягчения несоразмерности территориального развития, а также обеспечения непрерывного процесса административно-территориальных реформ. В частности, будут осуществлены мероприятия, направленные на децентрализацию полномочий, в том числе в сфере первичной охраны здоровья, охраны и эксплуатации межобщинных и межобщинных дорог, охраны и эксплуатации зданий общеобразовательных школ, организации и осуществления комплексных социальных услуг. Проектом закона Республики Армения О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения предусматривается освободить от налогообложения социальную рекламу, размещенную на рекламных щитах, на автомобильных дорогах, ставки дорожного налога по части пустых рекламных щитов и собственной рекламы компании, привести в соответствие со ставками местных пошлин за рекламу, уплачиваемую в общинах. Проектами предлагается освободить социальную рекламу от налогообложения. С предлагаемыми изменениями предоставление разрешений на установку этих панелей и взимание пошлины будет осуществляться органами местного самоуправления. Предлагается также установить норму, согласно которой правительство Армении утвердит порядок демонтажа рекламного щита, размещенного в нарушение закона.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян подчеркнул важность проекта, в частности, в плане равномерного территориального развития и отметил, что это один из шагов, направленных на децентрализацию полномочий.

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