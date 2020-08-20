СМИ: в Мали захватившие власть военные призвали госслужащих вернуться на работу

Руководители захватившей власть в Мали группы военных призвали население прекратить "акты вандализма" в стране, а государственных служащих - вернуться на свои рабочие места. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг нигерийская газета Vanguard.

"Мы приглашаем всех работников государственных учреждений прийти на службу и начать работать", - заявил в телевизионном эфире представитель самопровозглашенного Национального комитета спасения народа (НКСН) полковник Исмаэль Ваге.

Он также заявил, что военные не потерпят акты вандализма. "Разрушение общественных зданий должно прекратиться", - подчеркнул он. В день мятежа 18 августа в столице страны Бамако были разграблены многочисленные государственные учреждения. Ряд зданий, включая суды и офисы адвокатов, были сожжены.

Исмаэль Ваге заявил, что сообщения о четырех погибших и десяти раненых во время мятежа "не отвечает действительности". "Никто не пострадал", - заметил полковник. Он также подчеркнул, что в военных частях будет поддерживаться строжайшая дисциплина, а ее нарушители - жестким образом наказываться.