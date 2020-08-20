В первом матче английской Премьер-лиги “Ливерпуль” сыграет с “Лидсом”

Действующий чемпион английской Премьер-лиги “Ливерпуль” в первом матче нового сезона сыграет с “Лидсом”.

Как передает Арменпресс, Премьер-лига представила календарь нового сезона. “Манчестер Сити” свой первый матч первого тура сыграет с “Астон Виллой”.

Сезон Премьер-лиги 2020/2021 стартует 12 сентября, а последний тур запланирован на 23 мая 2021 года. Возможно, что следующий сезон также пройдет без зрителей, до того момента, пока не будет обнаружена вакцина против COVID-19. Напомним, что чемпионом Англии до завершения чемпионата стал “Ливерпуль”, который после 30-летнего перерыва вновь завоевал этот почетный титул.

Подготовила Варвара Айрапетян