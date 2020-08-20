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МЧС Армении с 11 по 20 августа провело 11 225 дезинфекционных мероприятий

МЧС Армении с 11 по 20 августа провело 11 225 дезинфекционных мероприятий

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении продолжают проводить мероприятия по предотвращению новой вспышки эпидемии Covid-19. На всей территории республики ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия.

С 11 по 20 августа спасатели в разных местах общественного назначения провели 11 225 мероприятий по обеззараживанию, из которых 7 669 - в областях, 3 556 - в Ереване.

Министерство по ЧС содействует всем общинам, которые обращаются с просьбой о дезинфекции.

Спасатели соблюдают все правила антиэпидемической безопасности.


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