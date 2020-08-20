Демократическая партия США утвердила кандидата в вице-президенты

Сенатора от Калифорнии Камалу Харрис официально утвердили в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов. Об этом объявили на съезде партии, который проходит в виртуальном формате в Милуоки, штат Висконсин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост, она будет избираться вместе с Джо Байденом — претендентом от демократов на должность президента.

Выступая на съезде, политик заявила о проблеме структурного расизма в стране, которая приводит к повышенной смертности афро- и латиноамериканцев, а также представителей коренных народов от коронавируса.

По ее словам, расизм выражается в виде неравенства в сфере образования, здравоохранения (включая репродуктивное и материнское здоровье), жилья, обеспечения занятости и транспорта, а также в "чрезмерном применении силы полицией и в нашей более широкой системе уголовного правосудия".

Ранее Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.

В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.

Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.