В приграничной с Арменией свободной экономической зоне Ирана “Арас” делегаты ЕАЭС проведут форум

В ближайшие месяцы представители Евразийского экономического союза в свободной экономической зоне Ирана “Арас” созовут экономический форум. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе общественных и международных связей зоны свободной торговли “Арас”.

Ранее исполнительный директор свободной экономической зоны “Арас” Мохсен Нариман на встрече с советником по дипломатии и экономике МИД ИРИ Голамрезой Ансари сообщил, что их структура в этом году для приглашения делегаций стран-членов ЕАЭС будет сотрудничать с Министерством иностранных дел.

“Для развития торгово-экономических связей и возможностей Ирана с Евразией и странами Кавказа с использованием возможностей свободной экономической зоны “Арас” было решено в текущем году провести подготовительные работы для обеспечения присутствия делегаций стран-членов ЕАЭС в зоне Арас”, - представил Мохсен Нариман.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по дипломатии и экономической части Голамреза Ансари в ходе встречи подчеркнул то обстоятельство, что Армения является единственной страной-членом ЕАЭС, имеющей сухопутную границу с Ираном, добавив.

“Это очень важное обстоятельство, мы должны воспользоваться этой возможностью, и дорога Иран-Армения, как транзитный путь в ЕАЭС, который имеет для нас большое значение, должна быть представлена всем”.

Отметив важность сотрудничества между странами-членами ЕАЭС и свободной экономической зоны “Арас” Ирана, Ансари продолжил: “Необходимо использовать все имеющиеся и потенциальные возможности зоны “Арас”, как единственные ворота в СНГ и ЕАЭС. Торговые связи и оборот Араса с этими странами нужно увеличить как приоритет экспорта не нефтяных товаров”.

Грачья Акопян