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Смерть в прямом эфире. Гибель румынского певца попала в онлайн-трансляцию

Смерть в прямом эфире. Гибель румынского певца попала в онлайн-трансляцию

Румынский певец Тави Пустиу погиб от столкновения с поездом, когда вел прямую трансляцию. Как передает Арменпресс, об этом пишет портал Daily Star.

На кадрах видно, как артист снимает себя в автомобиле, рядом с ним находится девушка. На последних секундах он поворачивает голову в сторону и начинает кричать. После этого видео прерывается.

Известно, что в результате аварии Тави погиб на месте происшествия, а его супруга находится в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.


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