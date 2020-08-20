Смерть в прямом эфире. Гибель румынского певца попала в онлайн-трансляцию

Румынский певец Тави Пустиу погиб от столкновения с поездом, когда вел прямую трансляцию. Как передает Арменпресс, об этом пишет портал Daily Star.

На кадрах видно, как артист снимает себя в автомобиле, рядом с ним находится девушка. На последних секундах он поворачивает голову в сторону и начинает кричать. После этого видео прерывается.

Известно, что в результате аварии Тави погиб на месте происшествия, а его супруга находится в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.