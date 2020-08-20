Макрон считает, что Эрдоган дестабилизирует Европу

Политика президента Турции Тайипа Эрдогана направлена на дестабилизацию Европейского союза. Такое мнение президент Франции Эмманюэль Макрон высказал в интервью, опубликованном в четверг журналом Paris Match, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам французского лидера, Эрдоган "проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации" Европы. "В такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам", - добавил Макрон.

Макрон 12 августа призвал Анкару прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. На следующий день Министерство обороны Франции сообщило, что страна направляет в этот регион два многоцелевых самолета Rafale и фрегат Lafayette. Это вызвало резкую реакцию турецкого руководства.

В этой связи в ходе интервью Paris Match Макрон особо подчеркнул, что "Франция является средиземноморской державой". В то же время он выступил за гибкий подход к решению проблем, возникающих в отношениях с Турцией.