Рафаел Аветисян освобожден от должности заместителя председателя Комитета по градостроительству
12:51, 20 Август, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Рафаел Аветисян освобожден от должности заместителя председателя Комитета по градостроительству.
Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства.
“Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Рафаел Аветисян освобожден от должности заместителя председателя Комитета по градостроительству”, - говорится в решении премьера.
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Рафаел Аветисян был назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству 16 октября 2018 г.
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