Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Рафаел Аветисян освобожден от должности заместителя председателя Комитета по градостроительству.

Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 4 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Рафаел Аветисян освобожден от должности заместителя председателя Комитета по градостроительству”, - говорится в решении премьера.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Рафаел Аветисян был назначен заместителем председателя Комитета по градостроительству 16 октября 2018 г.