Анаит Степанян назначена начальником управления по связям с НС аппарата премьер- министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анаит Степанян назначена начальником управления по связям с Национальным собранием аппарата премьер-министра.

Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить Анаит Степанян начальником управления по связям с Национальным собранием аппарата премьер-министра с испытательным сроком на 12 месяцев”, - говорится в решении премьер-министра.