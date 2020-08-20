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Анаит Степанян назначена начальником управления по связям с НС аппарата премьер- министра

Анаит Степанян назначена начальником управления по связям с НС аппарата премьер- министра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анаит Степанян назначена начальником управления по связям с Национальным собранием аппарата премьер-министра.

Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить Анаит Степанян начальником управления по связям с Национальным собранием аппарата премьер-министра с испытательным сроком на 12 месяцев”, - говорится в решении премьер-министра.


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