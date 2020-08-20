В Армении подтверждено 263 новых случая COVID-19: выздоровели 250 человек, скончались 3

В Армении по состоянию на 20 августа всего подтверждено 42 319 случаев COVID-19, 35 476 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 756 пациентов. За последние сутки проведено 1 993 теста, а в общем счете 190 560.

Таким образом, выявлено 263 новых случая заражения, 250 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 836 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчина 55 лет и женщины 61 и 81 года. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 251.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян