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Матчи Лиги наций, предстоящие в сентябре, пройдут без зрителей

Матчи Лиги наций, предстоящие в сентябре, пройдут без зрителей

Матчи Лиги наций УЕФА, предстоящие в сентябре, пройдут без зрителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщила ФФА. Эти и многие другие вопросы были обсуждены сегодня в ходе видеоконференции, организованной УЕФА, в которой приняли участие генеральные секретари 55 ассоциаций-членов УЕФА. Основной темой обсуждения был вопрос постепенного возвращения болельщиков на стадионы. Участники конференции подчеркнули необходимость строгого соблюдения правил гигиены и санитарных мер во время встреч.

УЕФА считает, что пока рано позволить болельщикам присутствовать на сентябрьских матчах национальных сборных. Необходимо провести тестовые встречи, чтобы определить влияние присутствия болельщиков на дальнейшие развития в сфере здравоохранения.

В качестве прецедентного матча был предложен матч за Суперкубок Европы, который состоится 24 сентября в Будапеште.

Подготовила Варвара Айрапетян


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